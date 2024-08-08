Sakarya’nın Akyazı ilçesinde D-140 kara yolunun otoyol gişeleri mevkiinde meydana gelen asit sızıntısı, bölgeyi panik içinde bıraktı. Olayın ardından yol, AFAD ekiplerinin müdahaleleriyle temizlenip trafiğe tekrar açıldı.

Sürücülerin uyarısıyla fark edildi

Olay, 12:30 sularında yaşandı. M.F.T. yönetimindeki çekici tırın dorsesinde taşınan ‘polialiminyum klorür’ isimli asidin yola döküldüğü bildirildi. Diğer sürücülerin uyarısıyla fark edilen sıvı madde, tırın durdurulmasını ve acil durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini sağladı.

Yol trafiğe kapatıldı

Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer) ekibi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün uzman birimleri, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında yolu trafiğe kapatırken, AFAD ekipleri bölgedeki kontrolleri gerçekleştirdi.

Temizlik çalışmaları başarıyla tamamlandı

Temizlik ve güvenlik çalışmalarının ardından, itfaiye ekipleri yolu temizleyip yıkadı. Kara yolları ekipleri ise kumlama işlemlerini tamamladı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.