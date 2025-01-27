Şampiyonlar Ligi 8. hafta heyecanı başlıyor. D. Zagreb, grup aşamasındaki son maçında Milan’ı evinde konuk ediyor. Her iki takımın da 3 puan hedefiyle çıktığı bu karşılaşma, büyük bir heyecana sahne olacak. İşte D. Zagreb ile Milan arasındaki kritik maçın detayları…

D. Zagreb, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 8 puanla 26. sırada bulunan Hırvat ekibi, Milan karşısında kazanarak 3 puan almayı hedefliyor.

Milan’ın durumu

Milan, 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile başarılı bir performans sergiledi. Ligde 15 puanla 6. sırada yer alan İtalyan ekibi, D. Zagreb’i mağlup ederek 3 puanı kazanmayı amaçlıyor.

D. Zagreb - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 29 Ocak 2025, Çarşamba

Saat: 23:00

Kanal: Tabii Spor

Stadyum: Stadion Maksimir

Hakem: F. Letexier

Yan Hakemler: M. Rahmouni, C. Mugnier