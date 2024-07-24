Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 19-21 Temmuz tarihlerinde Erzurum’da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Bu zorlu yarışta, Akfen İnşaat’ın desteklediği ve Bisiklet Milli Takımı ile Büyükçekmece Belediyesi'ni temsil eden Ekin Ereke, U23 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonluk Kupası Ekin Ereke'ye verildi

Ekin Ereke’ye birincilik kupasını, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur takdim etti. Genç sporcu, gösterdiği üstün performansla hem Erzurum'daki izleyicileri hem de bisiklet camiasını gururlandırdı.

Uluslararası başarılar ve ikincilikler

Erzurum’daki yarış, sadece U23 Türkiye Şampiyonluğu ile sınırlı kalmadı. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) gözetiminde gerçekleştirilen yarışlarda, Ekin Ereke ayrıca XCC Short Track Kısa Parkur Yarışı’nda Türkiye İkinciliği ve XCE Eliminatör Elemeli Yarış’ta Türkiye Üçüncülüğü'nü elde etti. Bu sonuçlar, Ereke'nin ulusal ve uluslararası arenada ne kadar yetenekli ve azimli bir sporcu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Akfen İnşaat, gençlerin spor yapma alışkanlıklarını geliştirmeleri ve ulusal ile uluslararası platformlarda başarı elde etmeleri için çeşitli projelere ve sporculara destek sağlamaya devam ediyor. Ekin Ereke'nin elde ettiği bu başarılar, desteklerin ne kadar önemli ve etkili olduğunu ortaya koyuyor.