Düzce ile Bolu arasındaki 'dağ' tartışması sürerken bir de 'göl' tartışması başladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün Bolu Dağı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında gerilim yükseliyor.

Karşılıklı olarak sosyal medya hesapları üzerinden tartışan iki başkana 31 Mart seçimlerinde MHP Yığılca Belediye Başkan adayı olan Ramazan Muhterem Baltacı da, Yedigöller paylaşımı ile katıldı.

"YEDİGÖLLER YIĞILCA’NIN OLMASI GEREKİR”

Baltacı yaptığı paylaşımda “Bolu Dağı Düzce Dağı muhabbeti bir kenara dursun iki tane İl Belediye Başkanları tartışsınlar bunun dışında bizim için önemli olan tartışma konusu Yedigöllerdir. “Yedigöller Yığılca’nın olması gerekir” Ekmek burada. İlimizin idarecileri en yakın yerleşim yeri Yaylatepe Köyümüzdür. Mülki sınırlar ve orman sınırları açısından en çok Yığılca’dır” ifadelerine yer verdi.