Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayan ve Söke'ye sıçrayan büyük orman yangınında, alevlerin bir gönderde asılı duran Türk bayrağına ulaşmaması için yoğun bir çaba sarf edildi. Yangın söndürme ekipleri, bayrağı koruma görevini başarıyla yerine getirdi.

Yangın başladı ve hızla yayılmaya devam etti

7 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Germencik’in Gümüşyeniköy Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi’ne ulaştı ve geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler olay yerine sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale

Yangına karadan müdahale eden itfaiye ve orman ekipleri, kısa sürede olay yerinde bulunarak çalışmalara başladı. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan destek vererek alevlerin kontrol altına alınmasına yardımcı oldu. Tarım arazilerindeki seralara ve bazı evlere sıçrayan alevler, bölgedeki vatandaşların tahliyesine neden oldu.

Türk bayrağı kurtarıldı

Yangın sırasında bir gönderde asılı bulunan Türk bayrağı, alevlerin yakınına yaklaşınca, ekipler bayrağın korunması için yoğun bir çaba sarf etti. İtfaiye ve orman ekipleri, bayrağın alevlere teslim olmaması için her türlü önlemi aldı ve bayrağın yanmamasını sağladı. Ekiplerin özverili çalışması sayesinde bayrak, alevlerden korunarak yerinde kaldı.

Vatandaşların gururu

Yangına karşı gösterilen kahramanlık mücadeleleri, vatandaşlar tarafından büyük bir takdirle izlendi. Alevlerin önünün kesilmesi ve Türk bayrağının korunması, bölge halkı tarafından gurur verici bir başarı olarak değerlendirildi. Yangınla mücadele eden ekipler, vatandaşlar tarafından teşekkürlerle karşılandı.