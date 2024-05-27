DAĞDER Yönetim Kurulunun aldığı kararla, DAĞDER Gençlik Kolları başkanlığına Mustafa Arıaslan getirildi.Hasan YALÇIN / www.bursaekspress.com

BURSA (İGFA) - DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu yaptığı açıklamada; "Kendisini yakından tanıdığım, potansiyeline ve karakterine güvendiğim, Yöremiz ve gençlerimiz adına beraber başarılı çalışmalar yapacağımıza inandığım Mustafa Arıaslan kardeşimin yeni görevi hayırlı olsun!

Kendilerine başarılar diliyorum. Her zaman yapılacak faaliyetlerde Mustafa Bey'in yanında olacağız. Yapılacaklara dair yol haritamız hazır. İnşallah Mustafa Bey'de kendi ekibi ile beraber faydalı işlere imza atacaktır" dedi.

DAĞDER Genlik Kolları başkanı Mustafa Arıaslan ise; " Yeni görevim sebebiyle Dağder Genel Başkanı İsmail Aydoğdu başkanımıza çok teşekkür ederim. Ben de başkanımız ve yönetim kurulumuz ile beraber güzel işler yapacağımıza inancım tamdır.

Çalışma ekibim hazır! İnşallah önümüzdeki günlerde sahaya çıkıp, gençlerimiz ile birlikte güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.