Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER), her yıl gelenek olarak düzenlediği Bayramlaşma Danışığı, Kurban Bayramı sonrası bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER), her yıl gelenek olarak düzenlediği Bayramlaşma Danışığı'na Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Gazioğlu, BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Gazioğlu, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Selim Yolgeçen, Osmangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Harmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bal’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, STK temsilcileri, Bursa iş dünyası temsilcileri ve dağ yöresinden çok sayıda vatandaş katıldı.

Yörenin sevilen sanatçıların Yaşar Yokuş ve Esra Yokuş’un birbirinden güzel türküleriyle müzik ziyafeti sunduğu programın selamlama konuşmasını yapan DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu, Bayramların birlik ve beraberliğin güçlenmesi, toplumsal dayanışmanın sağlanmasına yönelik önemine vurgu yaparak Büyükorhan’daki yangında zarar gören köylere geçmiş olsun dileklerini iletti.

DAĞDER’de Genel Başkanlık ve Yönetim Kurulu seçimlerinin yapılmasına 1 yıl kadar bir sürenin kaldığını, seçimlereilişkin sürecin yol haritasını ve takvimini DAĞDER’in belirleyeceğine dikkat çeken İsmail Aydoğdu, bu kapsamda yapılacak kişisel çalışmaların ve gruplaşmaların Derneğin kurumsal yapısına ve kimliğine zarar vereceğinin altını çizerek, DAĞDER seçimlerinin gerek propaganda gerekse de kongre sürecinin demokratik bir şekilde yapılmasını hepimiz arzu ettiklerini, ancak sürecin yol haritasının ve takvimininde Yönetim Kurulumuzun belirleyeceği esaslara göre planlanacağının da unutulmaması gerektiğini kaydetti.

DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu’nun ardından kürsüye gelen katılımcı protokolde selamlaşma konuşmalarında yörenin kültürel ve ekonomik yönden kalkınmasına yönelik yapılacak çalışmalarda birlik ve beraberlik ruhunun güçlü olması gerektiğine vurgu yaptı.

Program, misafirlere çay ve lokum ikramının ardındanyöresel sanatçılar Yaşar Yokuş ve Esra Yokuş’unseslendirdiği türküler eşliğinde oynanan yöresel oyunlar ile sona erdi.