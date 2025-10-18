Muğla’nın Ortaca ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru Engin Kanat yaşamını yitirdi.

47 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde görevli 47 yaşındaki polis memuru Engin Kanat, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kanat üç gün önce kalp krizi nedeniyle anjiyo olmuş ve istirahat etmekteydi. Evinde yeniden kalp krizi geçiren Kanat, kurtarılamadı.

Tören İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yapıldı

Evli ve 2 çocuk babası olan Kanat için, 2018’den bu yana görev yaptığı Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Başkan, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Uğur Üstün, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Çetin, meslektaşları, protokol üyeleri, vatandaşlar ile Kanat’ın eşi, çocukları ve yakınları katıldı.

Törende Kanat’ın özgeçmişi okundu, dua edilerek helallik alındı.

Engin Kanat’ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Kırşehir’e gönderildi.