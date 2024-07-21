Daha Temiz Bir Konak Için Harekete Geçildi

Konak Belediyesi, "Daha temiz bir Konak" hedefiyle araç filosunu yenileme çalışmalarına hız kazandırdı. Temmuz ayının son meclis toplantısında oybirliği ile alınan karar doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) alım başvurusu yapıldı. Bu başvuru kapsamında belediyenin envanterine 16 yeni araç katılacak.

Modern ve etkin hizmet için yeni araçlar

Konak Belediyesi, Devlet Malzeme Ofisi’ne yaptığı alım başvurusuyla, ilk etapta 8 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 5 adet mini damperli çöp kamyoneti, 2 adet kombine yol ve kaldırım yıkama aracı ve 1 adet yüksek çalışma platformlu sepetli vinç talep etti. Bu araçlar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılacak.

Araç filosu güçleniyor

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim sürecinde verdikleri sözleri yerine getirmek için araç filosunu yenileme çalışmalarına başladıklarını belirtti. “İlçemizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve personelimizin daha iyi çalışma koşullarında hizmet üretebilmesini sağlamak amacıyla filomuzu güçlendirmeye hazırlanıyoruz. Devlet Malzeme Ofisi’ne yaptığımız alım başvurusu sonucunda ilk etapta 16 yeni aracı filomuza katmayı hedefliyoruz. Hep birlikte daha yaşanabilir bir ilçe inşa etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Konak Belediyesi, mevcut hizmet araçlarını yenileyerek daha verimli ve etkili bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Eski araçların yenilenmesiyle, temizlik ve bakım çalışmaları daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor.