Nazilli Belediyesi, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde başlattığı geniş çaplı temizlik operasyonuyla büyük bir temizlik seferberliği başlattı. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar, sanayi bölgesindeki yol kenarları, çamur ve moloz birikintileri ile kuru dal ve otların temizlenmesini kapsamaktadır. Ekipler, iş makineleri yardımıyla bu bölgelerdeki temizlik işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Yeni Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen periyodik temizlik faaliyetleri, sanayi esnafı ve vatandaşlardan tam not aldı. Özellikle yol kenarlarında biriken çakıl, çamur ve molozların temizlenmesi ile birlikte, kuru dalların budanarak biçilmesi, bölgedeki genel temizlik seviyesini önemli ölçüde artırdı.

Sanayi esnafından teşekkür ve memnuniyet

Küçük Sanayi Bölgesi’nde bulunan işletmelerden Hüseyin Cahit Gevrekoğlu, temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gevrekoğlu, “Geçmişte bu bölgede kapsamlı bir temizlik çalışması yapılamamıştı. Geçtiğimiz hafta belediye başkanımıza dilekçemi verdim ve hafta başında ekipler hemen harekete geçti. Bir seferlik ricamızla bu kadar hızlı ve etkili bir temizlik yapmaları bizleri çok memnun etti. Başkan Ertuğrul Tetik’e ve Temizlik İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine sonsuz teşekkürler” şeklinde konuştu.