Doğayla iç içe bir hayat, insan psikolojisi üzerinde olumlu etkiler yaratır. Erozyonu önlemek, oksijen üretmek ve serinlik sağlamak gibi faydalarıyla ağaçlar, doğanın vazgeçilmez unsurlarıdır. Daha yeşil bir dünya için ağaç dikmek harika bir fikir! Peki, ağaç dikimi nasıl yapılmalı ve nelere dikkat edilmeli?

Fidan dikimi adım adım

Fidan dikmek, dikkat ve özen gerektiren bir süreçtir. İşte, başarılı bir fidan dikimi için izlenmesi gereken adımlar:

Yer Belirleme ve Toprağı Hazırlama: Fidanı dikeceğiniz yeri belirledikten sonra, çapa ve kürek yardımıyla toprağı kazın. Üst ve alt toprağı ayrı yerlere koyarak karışmalarını önleyin. Çukur Kazma: Çukurun derinliği, fidanın kök boğazı toprak seviyesinde olacak şekilde ayarlanmalıdır. Aşı bölümü toprak üzerinde kalmalıdır. Kök Budama: Çıplak köklü fidanlarda kök budaması yapılmalıdır. Tüplü fidanlarda ise tüpü en altından kesebilir ve kırık kökleri temizleyebilirsiniz. Fidanı Dikme: Tüplü fidanları dikerken kökleri topraktan ayırmamalı ve poşeti yavaşça çıkarmalısınız. Poşet toprağa gömülmemelidir. Doğru Konumlandırma: Fidanı, aşı noktası güneye bakacak şekilde çukura yerleştirin. Toprağı Doldurma: Fidanı dik tutarak üst toprağı çukura doldurun, ardından alt toprağı üst kısma koyun. Toprağı sıkıca bastırarak sıkıştırın. Çanak Oluşturma: Gövde çevresinde çanak oluşturun ve sulamayı bu çukurdan yapın. Can Suyu Verme: Son olarak fidana can suyu verin.

Fidan dikmenin püf noktaları

Başarılı bir fidan dikimi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

Sertifikalı Fidan Seçimi: Hastalık kontrolleri yapılmış sertifikalı fidanlar tercih edilmelidir.

Bölgeye Uygun Fidan Türü: Fidan türü, dikilecek bölgenin bitki örtüsüne uyumlu olmalıdır.

Fidan Yaşı: 1 yaşındaki fidanlar, ekim için en ideal olanlarıdır. Daha yaşlı fidanlar yer değişimine zor alışır.

Rüzgar Önlemleri: Rüzgarlı alanlarda fidanı kazıkla desteklemek gerekebilir. Ancak kazık, fidanın dallarını engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Viral elbise tartışmasını başlatan kişi hapse girdi!

Toprak Durumu: Taşlardan ve yabancı maddelerden arındırılmış, ne çok nemli ne de çok kuru toprak tercih edilmelidir. Donlu havalarda fidan dikilmemelidir.

Toprak ve Bitki Uyumu: Toprağın türü, bitki türüyle uyumlu olmalıdır.

Yangın sonrası hemen fidan dikilmesi önerilmez. Toprağın fizyolojisi değiştiğinden bitkiler sağlıklı yetişemeyebilir.