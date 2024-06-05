İSTANBUL (AA) - Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Daikin Türkiye olarak 2023 mali yılını çok başarılı sonuçlarla kapattıklarını belirterek, "2011'de doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımızdan bu yana, TL bazında 35 kat büyüyerek ciromuzu rekor seviyeye taşıdık." dedi.

Daikin Türkiye, 2023 finansal yılı sonuçlarını ve yeni dönem projelerini Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder'in katılımıyla İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

İklimlendirme sektöründe dünyada 100'üncü yılını kutlayan Daikin, çevreci ürünleriyle Türkiye pazarındaki gücünü artırıyor.

Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı andan bu yana şirket, TL bazında 35 kat büyüme başarısı göstererek 2023 mali yılını (1 Nisan 2023-31 Mart 2024) 18 milyar 400 milyon lira ciro ile kapattı. 2023 mali yılı sonunda ihracat cirosunu ise 350 milyon avro'ya çıkardı.

Etkinlikte konuşan Önder, Daikin Türkiye olarak 2023 mali yılını başarılı sonuçlarla kapattıklarını aktararak, "2011'de doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımızdan bu yana, TL bazında 35 kat büyüyerek ciromuzu rekor seviyeye taşıdık. Bu başarımızın arkasında insan kaynakları geliştirme kabiliyetlerimiz, Türk insanının başarısı, azmi ve müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak isteyen çalışma arkadaşlarımızın önceliği bulunuyor. Daikin'in global olarak kendine has geliştirdiği grup felsefesi ve ortak hedeflere ulaşmadaki tutkusu, başarısında kilit rol oynamaktadır." şeklinde konuştu.

2023 Mart sonunda tamamlanan mali yıl özelinde split ürün gamında ve hava temizleme ürün gamlarında Daikin adına ciddi bir pazar payı artışı olduğu bilgisini paylaşan Önder, gelecek dönemde iç ortam hava kalitesini artıran, aynı zamanda uzaktan kontrol gibi özellikleriyle kullanıcıya kolaylık ve tasarruf sunan ürünleri sektöre sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Enerji Verimliliği Hizmetleri'ne verdikleri öneme ve bu alandaki gelecek planlarına dikkati çeken Önder, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Enerji verimliliği proje geliştirme süreçlerimize bağlı olarak otomasyon ve uzaktan izleme sistemi satışına daha fazla odaklanmayı planlıyoruz. Enerji denetimi ile tetiklenen tüm sistem satış tekliflerimizin içeriğine DoS (Daikin On Site), Icm (Intelligent Chiller Manager) ve Enerji Ölçer'i ekliyoruz. Enerji verimliliği danışmanlığıyla ilgili ürün ve hizmet satış kapasitemizi artırmayı ve satışların sürekliliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Satış kanalı yapımızı, enerji verimliliği hizmet ve ürün satış faaliyetlerimize katkı sağlayacak şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz."

- "Isı pompaları ilerleyen dönemde daha da yaygınlaşak"

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla ısı pompası ve ısı geri kazanım uygulamalı ürün gruplarına daha fazla odaklandıklarını aktaran Önder, Esco-Enerji Performans Sözleşmeleri için odaklanılmış çalışmalar planladıkları bilgisini paylaştı.

Önder, süreci finansal ve teknik ortaklarla yürütmeyi hedeflediklerini ve başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin "yeşil hidrojen" kullanımı için yoğun çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, bu bağlamda doğalgaz hatlarına yüzde 20 oranında yeşil hidrojenin teşvik edildiğini, hem kombi, hem de soğutma ürünlerinin bir arada olduğu ısı pompalarının ilerleyen dönemde daha da yaygınlaşacağını söyledi.

Nisan 2022'de Türkiye'nin hidrojen vadisi ve en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisi için ilk adımın atıldığını belirten Önder, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu projelerle Türkiye'ye hidrojende sınıf atlatmak amaçlanıyor. Ülkemizde hidrojene geçiş konusunda 'GAZBİR-GAZMER' proje yürütücüsü olarak 'EPDK-ETKB' in destekleriyle 'CleanGaz' projesini yürütüyor. Amaç 2053'e giden yolda önce yüzde 20, sonra yüzde 100 doğalgaz taşıma hatlarına hidrojen enjekte etmek. Biz de iklimlendirme sektörünün öncüsü bir marka olarak bu konuda uzun süredir çalışıyoruz. Avrupa'da yarım asrı devirmiş ve Japonya'da 100'üncü yılını kutlayan bir firma olarak bu global vizyonun sağladığı avantajla hızlı yol kat ediyoruz. Yüzde 20 hidrojen destekli NDJ, CSU ve NDJ Smart model kombilerimizle tüketiciyi yakın geleceğe hazırlıyoruz. Sakarya Hendek'teki fabrikamızda üretilen Daikin kombiler, aynı zamanda Avrupa'ya da ihraç ediliyor ve enerji verimliliği yüksek, çevreci değerleriyle öne çıkan 'yeşil hidrojen' kullanımına tam uyumlu olmaları ile tüketicileri regülasyon sonrası olası masraflardan da kurtarıyor."

- Daikin Industries Ltd. 2023 mali yılını 28 milyar avro ciro ile kapattı

100'üncü yılını Japonya'nın Osaka şehrinde 2 bin kişinin katılımıyla kutlayan Daikin Industries Ltd., 2023 mali yılını 28 milyar avro ciro ile kapattığını duyurdu. Bu finansal başarı, şirketin 100 yıllık tarihinde şimdiye kadarki en iyi sonucu oldu.

Şirket, Ekim 1924'te Osaka Metal Industries limited ortaklığıyla kuruldu. Uçaklar için radyatör borularının üretimi işiyle faaliyete başlayan şirket 1930'lu yıllarda ticari soğutma sistemi, 1950'li yıllarda ise ilk paket klimalar ve VRV multi-split ticari klimalar da dahil olmak üzere birçok teknoloji geliştirdi.

Hem Japon teknolojisi hem de dünyada ilk olan birçok teknolojiyi ticarileştirerek, iklimlendirme ve florokimyasal işiyle başarılı çok uluslu bir şirkete dönüştü. Bugün 170'den fazla ülkede 98 binden fazla çalışanıyla ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma ekipmanları üreten şirket aynı zamanda kompresör ve soğutucu akışkanları da kendi bünyesinde geliştiriyor ve üretiyor.