İSTANBUL (AA) - Daikin Türkiye, Fortune 500 Türkiye Araştırması'nda bu yıl 121'inci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2011'de doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan Daikin Türkiye, bu süre içerisinde TL bazında 35 kat büyüme başarısı göstererek 2023 mali yılını (1 Nisan 2023 – 31 Mart 2024) 18 milyar 400 milyon lira ciro ile kapattı. 2023 mali yılı sonunda ihracat cirosunu ise 350 milyon avroya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü Hasan Önder, Daikin'in, 100 yıllık geçmişi ile dünyada iklimlendirme sektörünün lider markası konumunda olduğunu belirtti.

Önder, Türkiye'de 2011'den bu yana faaliyet gösterdiklerini ve o günden bu yana Daikin Türkiye olarak TL bazında 35 kat büyüme başarısı göstererek, Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşları arasında yer aldıklarını vurguladı.

Yaklaşık 2 bin kişilik çalışanı ile Türkiye'yi iklimlendirme sektörünün üretim ve lojistik üssü yapma hedefleri doğrultusunda, AR-GE ve inovasyona verdikleri önem ile birlikte faaliyetlerini sürdürdüklerinin altını çizen Önder, şunları kaydetti:

"2023'te elde ettiğimiz 350 milyon avroluk ihracat ciromuz ve 18 milyar 400 milyon liralık ciromuz aldığımız ödüller kadar bizim ülkemizin önemli sıralamaları arasında da yer almamızı sağlıyor. Bu rakamlar da bizi İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda 8 basamak yükselmemizi sağlayarak 108'inci sıraya taşıdı. Türkiye'nin en önemli araştırmalarından Fortune 500 sıralamasında da 121'inci sıraya yükseldik. Önümüzdeki dönemde de Daikin ailesine mensup tüm arkadaşlarımla beraber ülkemiz istihdamına ve ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."