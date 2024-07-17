İSTANBUL (AA) - Daikin uzmanları, klimaların doğru kullanımının yanı sıra kullanıcılara istedikleri konforlu ve serin ortama sahip olma konusunda tavsiyelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin uzmanları, güvenli ve doğru klima kullanıma ilişkin verdiği tavsiyelerde, kullanıcıların kapalı ortamlara girdiğinde öncelikle vücut ısısının düşmesini beklemesini ve sonrasında klimayı açmaları gerektiğini belirtti.



Klimanın ideal sıcaklıkta çalıştırılmasına özen gösterilmesi gerektiğine dikkati çeken uzmanlar, şu önerilerde bulundu:



"Araştırmalara göre, insanlar yüzde 40-60 nem ve 20-27 derece sıcaklık aralığında, temiz havalı ortamlarda daha konforlu ve rahat hisseder. Bu konforu verimli şekilde sağlayabilmek adına klimayı doğru ayarlamak gerekmektedir. Soğutmada düşürülen, ısıtmada ise yükseltilen her 1derece ayar sıcaklığı, enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 7-10 arasında artışa neden olur. İdeal olarak klimayı soğutmada 23-24 dereceye ayarlamak önerilir. Bununla birlikte aşırı nemli havalarda nem alma modunun tercih edilmesi, kullanıcıların iç ortamlarda konforlarını artırmalarına destek olur."

Uzmanlar, soğuk havaya direkt olarak maruz kalınmamasına dikkati çekerken havayı iç mekana eşit dağıtma özelliğine sahip klimaların seçilmesinin önemine işaret ediyor.

- Daikin'in Zeta Shira Plus kliması, ikili kanat yapısıyla konforu artırıyor

Daikin'in son teknolojiye sahip kliması Zeta Shira Plus, sahip olduğu "2 Kademeli Hareket Algılama Sensörü" ile ortamdaki hava akışını kişiye değil, başka bir alana yönlendiriyor. Böylece klimayla serinlerken ortamdakilerin üzerine üfleme sorunu yaşanmıyor. Eğer ortamda kimse yoksa sensör bunu tespit ederek, klima otomatik olarak daha verimli bir ayar noktasına geçiyor.

Dikkat edilecek unsurlardan biri de klimanın hava yönlendirme kanatlarını (flap) yazın tavana üfleyecek şekilde kullanmak. Bu uygulama üflenen havanın ortamda homojen şekilde dağılmasını sağlıyor. Bununla birlikte teknolojinin gelişmesiyle birlikte klimalar havanın homojen dağılması için birçok özelliğe de sahip.

Daikin'in Zeta Shira Plus kliması, ikili kanat yapısıyla konforu artırıyor. Daha iyi bir hava akımı sağlamak ve havayı ortamdaki en uzak mesafeye kadar ulaştırabilmesi için tasarlanan ikili kanat yapısı sayesinde ortamın tümünde homojen bir sıcaklık dağılımı sağlanıyor.

3 boyutlu (3D) hava akımı özelliğiyle ise, iç ünite kanatları otomatik olarak aşağı-yukarı veya sağa-sola hareket etmesini sağlıyor veya istenen konumda sabitlenebiliyor. Böylece havanın homojen bir şekilde dağılımı sağlanıyor ve büyük alanlarda en uzak köşelere bile sıcak veya serin hava akışı ulaşabiliyor.

- Hava temizleme özellikli klimalarla serinlerken iç ortam hava kalitesi artırılmalı

Hava temizleme özelliğine sahip klimalar, havayı filtreleyerek iç ortamlarda da temiz bir hava elde edilmesini sağlıyor. Klima seçerken aynı zamanda yüksek filtreleme özelliğine sahip klimaları seçmek de iç ortam hava kalitesine oldukça etki eden bir unsur.

Daikin'in Stylish kliması, sahip olduğu "Flash Streamer" teknolojisiyle zararlı partikülleri, kokuları ve alerjenleri güçlü bir şekilde parçalayan yüksek hızlı elektronlar üretiyor ve temiz bir iç ortam havası sunuyor.

Gece uyurken klima kumandalarında yer alan, Sleep (uyku), Silent (sessiz) veya Comfort (konfor) tuşlarını kullanarak, klima ünitelerinin de çalışma devrini düşürerek daha sessiz ve rahatsız etmeyecek bir hava akımıyla çalışma moduna alınabilir. Bu özellik sayesinde oda sıcaklığı ve nem dengesi sağlanabilir.

Uyku modu açık olan bir klima zaman ayarlı özelliği sayesinde de otomatik olarak kapanır. Aynı zamanda gece ayar moduna sahip klimalar da gece boyunca aşırı ısınmayı veya aşırı soğumayı önlüyor.

Konforlu Üfleme Modu'na sahip bir klimayla da sıcak ya da soğuk havanın vücudu direkt etkilemesini önlemek için uygun kanat pozisyonu sağlanıyor.