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Vefat eden Haydar Pınar’ın cenazesinin Cuma günü Erzincan Cumhuriyet Mahallesi Cemevinden alınarak Tercan’ın Konarlı köyü, Yukarı Bahçe Mezrasında defin edileceği öğrenildi.

Yangın büyükbaş hayvanları telef etti

Yangın büyükbaş hayvanları telef etti

Pınar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Olay, dün akşama doğru Erzincan merkez Kavakyolu semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Haydar Pınar (67) inşaatı tamamlanmak üzere bulunan bina daki dairelere bakmak için gitti. Kavakyolu, Necip Fazıl Caddesi üzerindeki binanın inşaatından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Pınar hayatını kaybetti.

Erzincan ’da daire bakmak için gittiği 3 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

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