Dalaman Belediyesi, sahil bölgelerindeki temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kayacık sahilinde gerçekleştirilen kum eleme çalışmaları hakkında açıklama yapan belediye yetkilileri, Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kayacık sahilinde yapılan kum eleme çalışmalarının önemine değinen belediye yetkilileri, bu tür işbirliklerinin çevre temizliği ve güzelliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Sahil bölgelerinin temiz ve düzenli olmasının, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin memnuniyetini artırdığını vurgulayan yetkililer, bu tür çalışmaların sürdürülebilirliği için toplumsal desteklerin önemli olduğunu ifade etti.

Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği'nin kum eleme makinesi desteğiyle sağladığı katkıların, sahilin bakımı ve korunmasına önemli bir destek olduğunu belirten belediye yetkilileri, bu tür çevreci inisiyatiflerin çoğalmasını ve sürdürülebilir bir çevre bilincinin oluşmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Ayrıca, bu tür işbirliklerinin çevreye ve topluma olumlu katkılar sağladığına inanan belediye, benzer projelerin desteklenmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi için kamuoyunun ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini talep etti.