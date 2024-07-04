Ülkemizde olduğu gibi Aydın İlinin de içerisinde bulunduğu Büyük Menderes Havzasında kuraklık had safhaya ulaşmıştır.

Aydın İlinde 2023 yılının Haziran ayının 27 sinde sulamaya başlanmış olmasına rağmen tamamen yağışsız geçen bahar ayları ve Haziran ayı ile birlikte yaşanan yüksek hava sıcaklıkları nedeni ile 2024 yılı sulama sezonuna geçtiğimiz yıla kıyasla 16 gün daha erken olmak üzere 11 Haziran tarihinde başlanmıştır. 2023 yılında sulamaya başlarken barajlardaki su miktarımı 470 milyon metreküp iken 2024 yılında sulamaya başlarken bu miktar 338 milyon metreküp seviyesinde olmuştur.

Bu durum daha önce öngörüldüğünden 01.04.2024 tarihinde Aydın Valiliğince Büyük Menderes Havası Su Dağıtım Planlaması ile ilgili Valilik Kararı alınmış ve her parsele tav suyu dahil 2 defa sulama suyu verileceği ilan edilmiştir.

Gelinen süreçte, Söke Ovası sulamaları hariç havzanın genelinde ilk sulamalar tamamlanma aşamasındadır. Söke Ovasının ise ilk sulaması başlamış olup önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. Hemen akabinde ikinci sulamalara geçilecek ve sulama sezonu sonlandırılacaktır. Ancak sulama sezonunun erken başlaması ve depolama tesislerinde ki düşüş nedenli ile bu yıl sulama sezonunun Ağustos ayı başında biteceği öngörülmektedir.

Sulamadan kaynaklı herhangi bir ürün kaybı yaşanmaması, suyun verimli ve adil bir şekilde dağıtımı için 24 saat esasına göre çalışmalara devam edilmektedir. Bu bağlamda vatandaşlarımızın su dağıtımı konusunda görevli olan Kurum ve Kuruluşlara yardımcı olmaları, kendilerine tahsis edilen miktar dışında su almamaları ve suyu tasarruflu kullanmaları büyük önem arz etmektedir.

Bölgemizde yaşanan kuraklık sebebiyle azalan su kaynaklarımıza çözüm üretmek adına Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Dalaman Çayı suyunun 30 kilometre uzunluğunda tünel vasıtasıyla Kemer Barajına aktarılması için planlama çalışması başlatılmıştır. Çalışma tamamlandığında her yıl Kemer Barajı depolama kapasitesinin yarısı miktarında su Büyük Menderes Havzasına aktarılmış olacaktır.

Bunların yanında, Aydın’ın Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı mahallelerine içme ve kullanma suyu temin edecek olan Sarıçay Barajı inşaatında çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. İşte %52 mertebesinde gerçekleşme sağlanmıştır.