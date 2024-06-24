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Çalışmalar, havanın kararması üzerine yapılan aydınlatmalarla geniş bir alanda sürdürülüyor.

Çalışmaya, AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, MAG ve İHH ekipleri de destek veriyor.

Çocuğun izine rastlanmaması üzerine çayda, bot ve dalgıçlarla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun arkadaşlarının yardım talebi üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dalaman ilçesinde, ismi henüz öğrenilemeyen 17 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla Akçataş Mahallesi mevkisinden çaya girdi.

MUĞLA (AA) - Muğla'da Dalaman Çayı 'nda kaybolan Suriye uyruklu çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Saklıkent Kanyonu'nu bayram tatilinde 45 bin 535 kişi ziyaret etti

Saklıkent Kanyonu'nu bayram tatilinde 45 bin 535 kişi ziyaret etti

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