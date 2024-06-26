Muğla’nın ilk uluslararası havalimanı olan ve 1981 yılında hizmete açılan Dalaman Havalimanı, 2024 yılının ilk beş ayında 11 bin 756 uçak trafiğine ev sahipliği yaptı. Havalimanından bu dönemde taşınan yük miktarı ise 13 bin 216 ton olarak kaydedildi.

Mayıs ayında yüksek performans

Dalaman Havalimanı, sadece Mayıs ayında 5 bin 022 uçak trafiği ile 597 bin 983 yolcuya hizmet verdi. Bu dönemde taşınan yük miktarı ise 7 bin 576 ton olarak kayıtlara geçti. Havalimanının gösterdiği bu performans, bölgenin turizm ve ticaret hacmindeki artışın önemli bir göstergesi oldu.

Dalaman Havalimanı, sunduğu yüksek standarttaki hizmetlerle hem iç hatlar hem de dış hatlarda yoğun bir yolcu trafiğine cevap vermeye devam ediyor. Özellikle yaz aylarında artan turist sayısı, havalimanının kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Havalimanının modern altyapısı ve geniş hizmet yelpazesi, yolculara konforlu ve hızlı bir seyahat deneyimi sunuyor.