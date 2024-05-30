Dünyanın en büyük güneş enerji santrali yatırımına imza atan havalimanı, terminal binasının çatısına kurulan güneş panelleriyle yıllık 10.230 MWh üretim kapasitesine sahip bir güneş enerji santralini devreye aldı.

"Dünyanın en büyük güneş enerji santrali"

YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin, yapılan yatırımın önemine vurgu yaparak, "Havalimanının yıllık enerji ihtiyacının yüzde 55'inden fazlasını güneş enerjisiyle karşılamayı hedefliyoruz. Bu, yaklaşık 3 bin hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer bir kapasite demek. Dünyanın en büyük güneş enerji santrali projesini tamamlamış olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Laçin ayrıca, Dalaman Havalimanı'nın çevreci politikaları doğrultusunda elektrikli araçları tercih ettiklerini ve hava yollarıyla işbirliği içinde uçak emisyonlarını azaltma konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu proje, Dalaman Havalimanı'nı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen yeşil havalimanlarından biri haline getiriyor.