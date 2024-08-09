Türkiye, Muğla'nın Dalaman ilçesinde kurulan 16. Ana Jet Üs Komutanlığı ile savunma kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Bu stratejik hamle, askeri açıdan kritik bir konumda yer alan üssün, bölgedeki hava savunma kabiliyetlerini güçlendireceği öngörülüyor. Uzun yıllardır önleme uçuşları için nöbet tutan birimler, artık daha kapsamlı bir üs yapılanmasına kavuştu. Ancak, üsse konuşlandırılacak filo ve uçak dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni üssün komutanlığına Tuğgeneral Yusuf Karuk atandı. Bu atama, üssün operasyonel hazırlığının son aşamaya geldiğini gösteriyor. Dalaman'daki ana jet üssünün, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki hava savunma kabiliyetini artıracağı ifade ediliyor. Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili detaylı bir açıklama bekleniyor. Yeni üssün tam kapasite ile ne zaman faaliyete geçeceği ise merak konusu.

Yeni F-16’lar ne zaman geliyor?

ABD'li savunma sanayii üreticisi Lockheed Martin tarafından üretilen F-16 Blok 70 savaş uçakları, Türkiye tarafından temin edildi. Hava kuvvetlerini güçlendirmek adına sipariş edilen bu uçakların hangi üsse konuşlandırılacağı ise bilinmiyor.