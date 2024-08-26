Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında gerçekleştirilen deniz gözetim operasyonunda, iki lastik bot içinde bulunan 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botları tarafından yakalandı. Göçmenlerin arasında 18 çocuk da bulunuyor.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Dalaman açıklarında lastik botlarla göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine hızla harekete geçti. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Botları, hareket halindeki iki lastik botu durdurdu. Botlar içerisinde yapılan incelemede, 39 düzensiz göçmen tespit edildi.