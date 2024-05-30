Şüphelilerin ikametlerine yönelik Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda; 19 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron, 47 bin 800 adet boş makaron, 116 kilogram kıyılmış tütün, 51 kilogram bandrollü paket tütün, 2 adet sigara doldurma makinası, 5 adet manuel sigara doldurma makinası, 2 adet hava kompresörü, elektronik terazi, ruhsatsız av tüfeği ve kasatura ele geçirildi.
Adli işlemler başlatıldı
Operasyon kapsamında Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemlere başlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Editör: Simge Akbulut