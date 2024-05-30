Şüphelilerin ikametlerine yönelik Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda; 19 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron, 47 bin 800 adet boş makaron, 116 kilogram kıyılmış tütün, 51 kilogram bandrollü paket tütün, 2 adet sigara doldurma makinası, 5 adet manuel sigara doldurma makinası, 2 adet hava kompresörü, elektronik terazi, ruhsatsız av tüfeği ve kasatura ele geçirildi.

Adli işlemler başlatıldı

Operasyon kapsamında Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemlere başlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.