Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı. Göçmenlerin arasında 9 çocuk da bulunuyor.

Dalaman ilçesi açıklarında lastik botlarının motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınan düzensiz göçmenlere, Sahil Güvenlik ekipleri hızla müdahale etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi, fiber karinalı lastik botta bulunan göçmenleri güvenli bir şekilde kurtardı.

Göçmenlerin kurtarıldığı operasyon, Sahil Güvenlik ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi sayesinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Aralarında 9 çocuğun da bulunduğu toplam 16 düzensiz göçmen, güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin durumu iyi olduğu bildirildi.

Kurtarılan göçmenler, Dalaman ilçesindeki ilgili birimlere teslim edildi. Göçmenlerin, barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemler alındı. Yetkililer, göçmenlerin durumlarını yakından takip ediyor ve gerekli yardımları sağlıyor.