Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Göcek Gürsu, Pırnaz Yayla Göçü" etkinliği, bu yıl 21'incisi gerçekleştirildi. Yayla göçü, Dalaman'da kortej yürüyüşüyle başladı ve bölgeye özgü yöresel kıyafetler giyen Yörüklerin katılımıyla renklendi. Dalaman Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.

Göcek Gürsu, Pırnaz Yayla Göçü'ne; Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Yörük derneklerinin temsilcileri gibi önemli isimlerin de katılımıyla yoğun ilgi gösterildi. Etkinliğin düzenleme komitesi başkanı olan eski CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, yayla yürüyüşünün geleneksel ve kitlesel bir etkinlik haline geldiğini vurguladı.

Yörük Kültürünün Temsilcisi: Göcek Yayla Yürüyüşü

Prof. Dr. Nurettin Demir, yaptığı açıklamada, "Yörük kültürünün bir parçası olan ve göçü sembolize eden, Geleneksel 21. Göcek-Gürsu-Pırnaz Yayla Yürüyüşümüze coşkuyla başladık. Her geçen sene artan katılımlarla bu etkinliğin geleneksel ve kitlesel bir etkinlik haline gelmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Yürüyüş Yörük Kültürünün Geleceğine Işık Tutuyor

Demir, etkinliğin yörüklerin öz kültürünün geleceğe aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtirken, "Yürüyüşe Fethiye ilçesi Göceklilerin yanı sıra farklı illerden de katılımlar gerçekleşti. Yeni insanlar tanıdık, sohbet ettik, paylaştık. Bizler burada yüzyıllardır süren bir geleneğin temsilcileriyiz. Yörük göçü sadece bir göç sadece bir yürüyüş değildir. Orta Asya’dan Anadolu’ya büyük bir demokrasi ve hoşgörü yolculuğudur." şeklinde konuştu.