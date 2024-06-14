İSTANBUL (AA) - Dalgakıran Kompresör, Kaizen Institute Türkiye tarafından düzenlenen Kaizen Award Türkiye 2024 yarışmasında "Üretimde Mükemmellik" kategorisinde Türkiye birincisi seçildi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaizen Institute Türkiye tarafından düzenlenen yarışmada yapılan saha denetimleri ve proje değerlendirme süreçleri ardından öncelikle ilk on şirket arasına giren daha sonra da ilk dört şirket ile finale kalan Dalgakıran Kompresör, ödül töreninde "Üretimde Mükemmellik" kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

60'ıncı yılını kutlamaya hazırlanan Dalgakıran Kompresör, yalın üretim anlayışı ve sürekli iyileşme bakış açısıyla birçok verimlilik projesini eş zamanlı yönetiyor. Bu ödülle birlikte sektördeki liderliğini pekiştiren Dalgakıran Kompresör, global arenada da geleceğe yönelik kararlılığını ortaya koyarak, ülke ekonomisinin büyümesine de katkı sağlıyor.



