Ekonomi Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, fiyatların çok yükselmemesi için üreticiye destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Tarımda girdiler artınca maliyetler de ikiye katlandı. Mazot, gübre, tohum, yem, ekme ve biçme makinelerinin maliyetleri üreticinin belini kırıyor. Mevsim normallerinin değişmesi yüzünden hasat günlerinin farklılık göstermesi, ürünlerdeki verimliliği azaltıyor, çiftçi ise ektiğini biçemiyor.

Üreticiler, tarlada aylar önce ektikleri ürünleri, sıcak havaların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla istediği miktarda hasat edemediğinden tezgâhtaki fiyatlar yükseliyor, üretici ise hüsrana uğradığını belirtiyor. Enflasyonun belini büktüğünden yakınan pazarcının yanı sıra tüketici de alım gücünün düştüğüne sitem ediyor.

Tadımızı kaçırdı

Limon hasadı, 15 Ağustos’a kadar yapılmayacak. Depodaki stoklanan limonlar da azalınca, tezgahtaki son mahsuller 70 ile 80 liradan satışa sunuluyor. Tezgâhta ve pazarda bulunan limonların ise bir sonraki hasada kadar normal seyrinde bir fiyat aralığında devam edeceğini söyleyen pazar esnafı, fiyatların yükselmesini öngörüyor. Üretici ise, bir sonraki hasadın fiyatlarda değişkenlik yaratmayacağına, fiyatların sezon sonuna kadar aynı kalacağına işaret ediyor.

Ekonomi gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, limonun yetersiz olduğuna vurgu yaparak “Limon yok” dedi. Tarladan tüketiciye kadar gelen ürünlerin fiyatlarının artmasının ana sebebini gübre, akaryakıt, yem, tohum ve diğer girdilerin maliyetlerinin yüksek olmasına bağlayan Yıldırım, üreticiye destek olunması gerektiğini vurguluyor.

Yıldırım, yaptığı açıklamada “Üretim bölgesiyle tüketim bölgesi arasındaki mesafe çok olduğu için fiyatlar artıyor. Bizler ürüne değil, nakliye aracına, mazota para ödüyoruz. Bölgelerde çok tarım alanı kalmasa da yine de üretimin yapıldığı bölgeler ile tüketimin yapıldığı bölgeler arasında mesafenin çok olmaması önemlidir. Girdilerin fiyatları çok yüksek olduğundan, çiftçinin desteklenmesi gerekiyor.

Üreticinin, ürettiği ürünle tüketiciyi daha kolay buluşturması gerekiyor. Limon üreticisinin kendi soğuk hava deposu bulunmuyor. Alıcı ise depolamak istiyor. Limon dalında 1 liraydı. Toplama maliyeti çok yüksek olduğundan toplanmadı ve limon da dalında çürüdü. Bizler ise şimdi limonu yaklaşık 100 liraya tüketiyoruz. Dünyadaki birçok üründe en fazla üreten ülkeler arasında birinci sıradayız. Marketlerde ve bazı yerlerde limon yok. 15 Ağustos’a kadar limon olmayacağı için mevcut hasattan tüketmemiz gerekiyor. Dünyadaki ilk 5ülkeden biriyiz limonda, ama bugün limon ithalatı gündeme geldi. Tarladan başlayarak üretimi planlamak gerek” dedi.

Limon satan bir esnaf, “Limon dalında 1 lirayken, işçi ve diğer maliyetler karşılanmadığı için kimse koparmadı. Stok yaptılar depolarda ve piyasada da limon olmayınca fiyatlar beklenenin üzerine çıktı. Fiyatlar ilerleyen günlerde 100 lirayı da bulabilir. Yeni hasat yapıldığında fiyatlarda çok oynama olmaz. Yeni limonun çıkmasına da 45 günden fazla var. İki kilo limon 120 lirayı geçiyor. Asgari ücret ise 17 bin lirayken müşteriler kiloyla limon almak yerine sadece birkaç taneyle yetinmek zorunda kalıyor” dedi.