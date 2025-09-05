Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik tespit etti
Bodrum açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15), deniz yüzeyinde bir göçmenin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye yönlendirildi.
Dalış kıyafetiyle geçmeye çalıştı
Ekipler, Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan göçmeni denizde yakaladı. Göçmenin dalış kıyafeti giydiği ve geçişi denemeye çalıştığı görüldü.
Yakalanan düzensiz göçmen, limana getirildikten sonra gerekli işlemler için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.