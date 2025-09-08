Nazilli Belediyesi Dallıca’da kaldırımları yeniliyor

Nazilli Belediyesi, Dallıca Mahallesi’nde uzun süredir atıl durumda bırakılan kaldırımları yeniliyor.

Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri; 4514, 4580 ve 4582 sokaklarda başlattığı çalışmaları kısa sürede tamamladı.

Yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte kaldırımlar hem daha güvenli hem de daha konforlu hale getirildi.

Özellikle yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan düzenlemelerin, mahalle halkının günlük yaşamını kolaylaştırdığını ifade eden Dallıca Mahallesi Muhtarı Murat Halal, çalışmalardan dolayı Nazilli Belediyesi’ne teşekkür ederek; “Mahallemizin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu kaldırımlarımız yenilendi. Vatandaşlarımız artık daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilecek. Bu hizmetten dolayı başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların artarak devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Hemen hemen her mahallemizde yapılmayı bekleyen yollarımız var. Hiç yolu olmayan sokaklarımız var. Önceliği onlara vererek en kötüden başlayıp bir bir tüm yollarımızı şehrimize yakışır bir hale getireceğiz. Halkımızdan sabırlı olmalarını ve bize güvenmelerini istiyoruz. Nazilli’nin yol sorununu çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.