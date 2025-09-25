Daltonlar çetesinin üyesi Furkan Yavuz, Belçika’nın Binche kentinde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Yavuz, çetenin lideri Caner Koçer'in sağ kolu olarak biliniyordu.
Furkan Yavuz Belçika'da öldürüldü
İspanya'da mafya hesaplaşmalarına karışan 'Daltonlar' suç örgütü üyesi Furkan Yavuz, geçtiğimiz günlerde Belçika’nın Binche kentinde silahlı saldırıya uğrayarak öldü. Yavuz'un ölümünün ardından, rakip suç örgütü 'Casperlar' çetesinin intikam cinayeti olduğu iddiaları gündeme geldi.
Furkan Yavuz, Daltonlar çetesinin lideri Caner Koçer’in en yakın adamıydı. Koçer, 2023 yılının ağustos ayında İspanya'nın Torrevieja şehrinde düzenlenen bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Koçer’in ölümünden sonra Yavuz, çetenin Belçika'daki faaliyetlerini yeniden organize etmeye çalışıyordu.
Rakip çetenin intikamı mı?
Belçika basını, Furkan Yavuz’un ölümünün 'Casperlar' adlı İstanbul kökenli rakip çetenin intikamı olduğu bilgisini paylaştı. Yavuz, Koçer’in ölümünden sonra Belçika'ya dönerek çetenin faaliyetlerini yeniden şekillendirmeye çalışıyordu.
Furkan Yavuz’un vurulmasının ardından, saldırganların polisten kaçmaya çalıştığı anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde saldırganlar, polis aracından kaçmaya çalışırken görülüyor.