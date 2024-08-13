Muğla'nın Ortaca ilçesinde yer alan ve labirent görünümlü sazlıklarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü Dalyan Kanalı, havadan dronla görüntülendi. Her yıl binlerce turistin akınına uğrayan bu doğal güzellik, Köyceğiz Gölü ile İztuzu Plajı'nı birleştirerek 180 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Dalyan Kanalı, her yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmekte. Ziyaretçiler, Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında yer alan bu 10 kilometre uzunluğundaki kanalda, tur tekneleriyle keyifli yolculuklar yapıyor.

Bölgenin tarihi zenginliği, tatlı ve tuzlu su kaynakları ile kumsalları, ziyaretçilere unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor. Havadan dronla çekilen görüntülerde, Dalyan Kanalı’nın labirent gibi görünen sazlıkları göz kamaştırıyor.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği Başkanı Yücel Okutur, Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı ve lagünün mucizevi bir doğal oluşum olduğunu belirtti. Okutur, sazlıkların göl ile deniz arasındaki su akışını filtreleme işlevinin önemine dikkat çekerek, "Sazlıklar, deniz ve göl arasındaki su akışını kontrol ederken, organik besinleri kendine çekerek ekosisteme katkı sağlıyor," dedi.