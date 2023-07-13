İngiliz "The Times" gazetesi okurları tarafından 2008 yılında "Avrupa'nın en iyi açık alanı" seçilen İztuzu Plajı'nın bulunduğu Dalyan'da, ana vatanı Güney Amerika olan mavi yengeçler, pişirilerek turistlerin damaklarını tatlandırıyor.

Dalyan Kanalı'nda yakalanan mavi yengeçler, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) entegre tesislerinde çeşitli işlemlerden geçiriliyor.

Kanaldaki kafeslerde tutulan mavi yengeçler, Anadolu Ajansı foto muhabiri tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere yengeçlerle bölgenin önemli değerlerinden caretta carettalar da yansıdı.

Mavi yengeçlerin merkeze getirilip temizlenmesi, bir kısmının soğuk hava deposuna alınması, bir bölümünün ise pişirilip paketlenerek turistlere satılması aşama aşama kaydedildi.

Dalyan Kanalı'nda turlara katılan turistler, mavi yengeçlere ilgi gösteriyor.

- "Yıllık 30 ton civarında mavi yengeç yakalayarak işliyoruz"

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifin 1971'den günümüze kadar üretim yapan bir kuruluş olduğunu söyledi.

Mavi yengecin bölgenin en özel ürünlerinden biri olduğunu belirten Yalılı, "Mavi yengeci bölge turizminin bir parçası haline getirdik. Antalya, Aydın, Denizli, İzmir'den günübirlik turlarla gelen misafirlerimiz mavi yengeçleri canlı canlı görüyor. İsteyenler de DALKO'da pişirilip hazır hale getirilmiş mavi yengeçleri tadıyor. Ülke ekonomisine ciddi anlamda bir katma değer kazandırıyoruz. Ciddi anlamda aranan bir ürün haline geldi." dedi.

Mavi yengecin Türkiye'de bazı illerde de görüldüğüne ve avlandığına dikkati çeken Yalılı, lezzet farkı olduğu için özellikle Dalyan'daki mavi yengeçlerin tercih edildiğini, son yıllarda çıkarılan ürünün yetmemesi nedeniyle dışarıdan da tedarik etmeye başladıklarını söyledi.

Dalyan'ın yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın göz bebeği olduğuna işaret eden Yalılı, "Dalyan Kanalı'nda yıllık 30 ton civarında mavi yengeç yakalayarak işliyoruz. Bu anlamda hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de turizm çeşitliliği yaratıyoruz. "diye konuştu.

Arif Yalılı, DALKO'nun 750 üyesi olduğunu, yurt dışından da talep aldıklarını ancak şu an sadece iç pazarın ihtiyacını karşılayabildiklerini ifade etti.