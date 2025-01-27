Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi'nde, geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayda, 24 yaşındaki S.U. boşanma aşamasındaki eşi 17 yaşındaki Ç.K. ile konuşmak için evine gitti. Ancak evin kapısını açmayan kayınpederi A.Ö. (43) ile tartışan damat, evde bulunan aile üyeleriyle de karşılıklı darp yaşadı.

Sağlık kontrolünde gerçek ortaya çıktı

Kavganın ardından, kaynana 33 yaşındaki F.U. (kaynana), damadın kendisini bıçakladığı yönünde ifade verdi. Polis olay yerine intikal ettiğinde, kaynananın iddiası üzerine damat gözaltına alındı. Ancak sağlık kontrolleri sonrasında bıçaklanma iddialarının gerçek dışı olduğu belirlendi.

Damat serbest bırakıldı

Emniyet ekiplerinin müdahalesinin ardından damat ve diğer aile üyeleri ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.