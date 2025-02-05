Türkiye’nin en çok izlenen yemek programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Danilo Zanna, son olarak İstanbul’daki mekanında gelen yüksek hesapla gündeme geldi. Zanna, yemek yarışmasındaki başarısının ardından restoranlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ancak bu kez iş yerindeki fiyatlar sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

3674 TL’lik hesap çok konuşuldu

Danilo Zanna'nın İstanbul'daki mekanına giden iki kişi, kendilerine gelen adisyonu sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Adisyonda yer alan 3674 TL’lik hesap ve ikramlar, pek çok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. Yüksek fiyatları gören bazı kişiler, Zanna'nın restoranındaki yemeklerin değerini sorgularken, diğerleri fiyatların mekanın kalitesine göre makul olduğunu savundu.

Sosyal medyada yorumlar çatıştı

İki kişi için 3674 TL'lik hesap, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, Zanna’nın restoranında verilen yemeklerin fiyatlarını “fazla lüks” bulurken, diğerleri ise yemeklerin sunumu ve kaliteye göre fiyatların haklı olduğunu dile getirdi. Restoranın prestiji ve şefin ünlü olması da fiyatları etkileyen faktörler arasında sayıldı.

Zanna'nın İstanbul ve İzmir’deki restoranları, lezzetli yemeklerin yanı sıra sundukları benzersiz atmosfer ile de tanınıyor. Ancak bu son adisyon tartışması, fiyatların yüksekliği konusunda kamuoyunun ikiye bölünmesine yol açtı.