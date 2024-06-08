Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kopenhag'ın merkezinde bir erkek saldırgan tarafından saldırıya uğradı. Danimarka polisi, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı, ancak Başbakan Frederiksen'in yaralanıp yaralanmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Frederiksen'in saldırı karşısında şoke olduğu belirtildi.

Bu olay, Danimarka'da ve komşu ülkelerde geniş yankı uyandırdı. Danimarka'daki muhalefet partilerinin liderleri, sosyal medya hesaplarından saldırıyı kınadı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, saldırı karşısında derin bir şok yaşadığını ifade ederken, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, olayı en güçlü şekilde kınadı.

Bu saldırı, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun haftalar önce silahlı saldırıya uğramasından sonra gerçekleşti ve bölgedeki siyasi liderler arasında endişeye yol açtı.