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Kırmızı-beyazlı ekip, TSİ 19.00'da başlayacak müsabaka öncesinde son antrenman ını, ilk 15 dakikası basına açık şekilde maçın oynanacağı Stuttgart Arena'da yaptı. Teknik direktör Kasper Hjulmand yönetimindeki idman, toplu ısınmayla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbol cular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan Danimarka, ilk maçında yarın Stuttgart Arena'da Slovenya ile karşılaşacak.

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