STUTTGART (AA) - Danimarka Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarın Slovenya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan Danimarka, ilk maçında yarın Stuttgart Arena'da Slovenya ile karşılaşacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, TSİ 19.00'da başlayacak müsabaka öncesinde son antrenmanını, ilk 15 dakikası basına açık şekilde maçın oynanacağı Stuttgart Arena'da yaptı. Teknik direktör Kasper Hjulmand yönetimindeki idman, toplu ısınmayla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde Slovenya karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.