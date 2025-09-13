Danimarka’da market zinciri Salling Group, artan güvenlik riskleri, aşırı hava olayları ve olası siber saldırılara karşı önlem olarak 50 özel donanımlı market açmayı planladığını duyurdu. Projenin 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Krizlere dayanıklı altyapı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu marketler jeneratörlerle donatılacak, elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek ve temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan geniş stoklara sahip olacak. İlk etapta 19 Bilka mağazası listeye girdi. İlerleyen dönemde bazı Føtex ve Netto mağazaları da kapsama alınacak.

Konserve gıdalar öncelikli olacak

Marketlerde konserve ve uzun ömürlü gıdaların öncelikli olacağı, lüks ürünlere ise yer verilmeyeceği belirtildi. Ayrıca kriz anlarında panik alımların önüne geçmek için tuvalet kâğıdı veya temel gıdalarda kota uygulaması da gündemde.

Ödeme sistemleri de güçlendirilecek

Elektrik veya internet kesintilerinde alışverişlerin devam edebilmesi için ödeme altyapısı da geliştiriliyor. Bu kapsamda şirketin Nets ile birlikte kriz anlarında da çalışacak ödeme sistemleri üzerinde çalıştığı açıklandı.

“Güçlü altyapı kurmak önemli”

Salling Group Sözcüsü Jacob Krogsgaard Nielsen, “2028 bir hedef yıl, ancak bazı marketler daha önce de hazır olacak. Önemli olan güçlü ve güvenilir bir altyapı kurmak” ifadelerini kullandı.