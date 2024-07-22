Kaan Miraç Sezen, Danimarka'da bulunan ve Avrupa'nın en köklü tiyatro gruplarından biri olan Odin Home'a seçilen tek Türk oyuncu oldu. Bu prestijli seçimin ardından, Sezen Danimarka'da üç hafta sürecek özel bir eğitim programına katılacak.

Kaan Miraç Sezen, Tozlu Yaka dizisiyle tanındıktan sonra, Bergüzar Korel ile birlikte başrol oynadığı Düğüm dizisinde performansıyla büyük beğeni topladı. Genç oyuncu, kısa sürede yeteneği ve başarısıyla alkış toplamayı başardı.

Tek Türk oldu

Kaan Miraç Sezen, Danimarka'daki Odin Home'un 3 haftalık özel eğitim programına katılmaya hak kazanan tek Türk oyuncu oldu. Geçtiğimiz pazartesi günü Danimarka'ya giden Sezen, bu prestijli programda eğitim alacak. Odin Home, dünyanın dört bir yanından başvuran oyuncular arasından seçilen 40 katılımcı için tasarlanmış 9 günlük yoğun bir çalışma evine sahip. Program, Eugenio Barba ve Odin Teatret'in deneyimli oyuncuları tarafından yönetiliyor.