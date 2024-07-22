Danla Bilic, milli futbolcu Doğan Alemdar ile ilişki yaşamaya başladı. Çiçeği burnunda aşıklar, son olarak yurt dışında baş başa görüntülendi.

Baş başa tatil yaptılar

Makyaj videoları ile tanınan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda rapçi Çakal ile yaşadığı ilişkisini sonlandırmıştı. Şimdi ise yeni sevgilisi Doğan Alemdar ile sosyal medyada takipleşmeye başladı. İkili, geçtiğimiz günlerde Belgrad'da baş başa tatil yaparken objektiflere takıldı.

Bilic ve Alemdar’ın ilişkisi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak çiftin birlikte geçirdiği keyifli anlar ve aralarındaki boy farkı sosyal medyada dikkat çekti.