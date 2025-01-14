Sosyal medyada makyaj videolarıyla tanınan ve milyonlarca takipçisi bulunan Danla Biliç, katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Estetik operasyonlarının ardından yaşadığı sorunları paylaşan Biliç, bir operasyon daha geçireceğini belirterek, "Yalvarıyorum, kimse vücuduna böyle bir şey yaptırmasın" dedi.

“Dolgu vücudumda geziyor”

Geçirdiği işlemlerden birinin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını açıklayan fenomen, "Dolgu kaburgama çıktı. MR çekilip vücudun hangi bölgelerine kaydığına bakılıyor. Ameliyatla alınıyor ama bazen kas altına saklanıyor ve başka yerden çıkıyor. İnsanların diz kapaklarından temizlenebiliyor" ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi gördüğünü belirten Biliç, hala sürecin tamamlanmadığını ve bir ameliyat daha olmasının gerektiğini söyledi. Ünlü fenomenin bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve estetik operasyonların riskleri yeniden tartışma konusu oldu.