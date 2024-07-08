Mehmet Ali SÜTLÜ / Özel Haber

Yunusemre Belediyesi, evlilik bütçelerini düşünen çiftler için ekonomik çözümler sunarak gelinlik kiralama hizmeti başlattı. Bu hizmet kapsamında, belediye vatandaşlarına sadece bin 500 TL karşılığında gelinlik kiralama imkanı tanıyor. Düğün masraflarının önemli bir kalemi olan gelinlik için yapılan bu hizmet, özellikle dar gelirli aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyatlı gelinlikler, Yunus Emre Millet Çarşısı’ndaki gelinlik kiralama mağazasında yuva kurmak isteyen çiftleri bekliyor.

Başkan Balaban'dan destek çağrısı

Gelinlik kiralama mağazasını gezen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çalışmaya ilişkin bilgi vererek gelinlik bağışında bulunmak isteyen iyilikseverlere de çağrıda bulundu. Başkan Balaban, "Vatandaşlarımızın mutluluğunu ve huzurunu önemsiyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımıza yeni bir hizmet sunuyoruz. Malum, ülkemizin ekonomik şartları nedeniyle evlenmek, yuva kurmak çok pahalı. Gelinlik ücretleri aldı başını gitti. Kiralama ücretleri 20 bin TL civarında. Biz de sadece bin 500 TL gibi cüzzi bir fiyata genç çiftlerimize katkı olsun diye gelinlik kiralama hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisini görüyoruz," dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı

Balaban, bu hizmetin sosyal belediyecilik anlayışlarının bir parçası olduğunu belirterek, "Bu hizmetten faydalanmak isteyen aileler Millet Çarşısı içerisinde bulunan gelinlik kiralama birimine başvurabilirler. Gelinlik kiralama hizmetimiz ile düğün hazırlığı yapan çiftlerimizin yanındayız. Amacımız, onların mutlu günlerine katkı sağlamak ve maddi açıdan rahatlatmak," diye konuştu.

Evlilik hazırlığı yapan çiftler için müjdeli bir haber olan bu hizmet, hem ekonomik çözümler sunuyor hem de toplumsal dayanışmayı pekiştiriyor. Gelinlik kiralama hizmetinin detayları ve başvuru şartları için Yunusemre Belediyesi'nin ilgili birimlerine başvurabilirsiniz. Bu hizmetten faydalanmak ve hayalinizdeki düğünü gerçekleştirmek için acele edin!