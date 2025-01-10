Türkiye'de konut talebinin artışıyla birlikte, dar gelirli aileler için yeni bir konut kredisi kampanyası başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu bu program, özellikle ilk kez ev sahibi olacaklar ve dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Kampanyada, hane halkı geliri 45 bin TL'yi geçmeyen ailelere yönelik 240 ay vadeli konut kredisi imkanı sağlanacak. Bu kredinin taksitleri, her yıl yapılan memur maaş artışlarına paralel olarak düzenlenecek ve ödeme güçlüğü yaşamadan konut sahibi olma fırsatı verilecek.

Kredi taksitleri ve peşinat hesaplaması

Yeni kampanyada, konut değerinin yüzde 10'u kadar peşinat ödenecek. Örneğin, 4 milyon TL'lik bir evin peşinatı 400 bin TL olacak. Taksitler ise, gelire göre değişiklik gösterecek. 45 bin TL hane geliri olan bir aile için ortalama taksitler, 15 ile 20 bin TL arasında olacak. Bu taksitler, TOKİ projelerindeki artış oranlarının altında tutulacak, böylece dar gelirli ailelerin ödeme gücü korunmuş olacak.

İlk evini alacaklar için özel imkanlar

Kampanyadan, ilk evini alacaklar öncelikli olarak yararlanabilecek. Genç çiftlere ve ilk defa konut sahibi olacaklara yönelik ayrıcalıklı fırsatlar sunulacak. Ayrıca, sosyal konut projelerinde, 18 yaşından büyük ve hane geliri 40-45 bin TL arasında olan kişiler için başvuru imkanı sağlanacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Kampanya Türkiye genelinde geçerli

Kampanya, 81 ili kapsayacak şekilde ülke genelinde geçerli olacak. Hane halkı gelirine göre belirlenen taksitler, özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve yüksek kira ödeyen vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlayacak.