HAK-İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Gültekin ŞİMŞEK, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 45’inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Demokrasilerde darbe ve antidemokratik müdahalelere yer yoktur. 101. yılını büyük bir gururla kutladığımız Cumhuriyet tarihimizde, demokrasimiz maalesef darbelerle kesintilere uğramış, sayısız darbe girişimi ile karşı karşıya kalınmıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 48 yıllık onurlu tarihimizde, 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat darbesine, 27 Nisan ‘e-bildirgesine’, 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine, siyasi parti kapatmalarına karşı çıkmanın, her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana tavır almanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Yakın tarihimizde yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı demokrasiye sıkı sıkıya bağlı olan HAK-İŞ, bütün teşkilatı ile birlikte olayın anlaşıldığı ilk dakikalardan itibaren sokaklara çıkmış, tanklara; silahlara karşı göğsünü siper etmiş, bu uğurda şehit ve gaziler vermiştir. Milletimiz büyük bir demokrasi mücadelesi vermiş, demokrasiye olan inancını çok net bir şekilde ortaya koymuştur.

Darbelerin ve ekonomik krizlerin en büyük mağduru, alın teriyle ve el emeğiyle ekmeğini kazanan çalışanlar olmuştur. Darbe ve ardından yaşanan kriz dönemlerinde kamu ve özel sektör dahil olmak üzere ülkemiz ekonomik anlamda dar boğaza girmiş, milli gelir ve büyüme hızı düşmüş, işsizlik oranlarında önemli ölçüde artış yaşanmıştır. 12 Eylül döneminde 30 bin civarında işçi işten çıkarılmış, 5 Nisan 1994 krizinde 500 bin işçi, 2001 krizinde 450 bin esnaf ve işçi işini kaybetmiştir. Darbe dönemlerinde emek hareketi büyük zarara uğramış, emek hareketinin önü kesilmiş, darbeyle işçilerin örgütlenmesinin önüne büyük engeller konulmuş, işçilerin ekonomik ve sosyal kazanımlarına engel olunmuştur.

12 Eylül darbesi sendikal harekete de ağır darbe vurmuş, sendikal yasalar ve toplu sözleşme düzeni tasfiye edilmiş, çalışanların ikramiyeleri sınırlandırılmış kıdem tazminatı hakkı talan edilmiş, kısacası demokrasi ile elde ettiğimiz kazanımlarımız 12 Eylül’de yok edilmiştir.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ de kuruluşundan kısa bir süre sonra, henüz mücadelesinin başındayken 12 Eylül engeliyle karşılanmıştır. Milli Güvenlik Konseyi’nin 8 nolu kararıyla HAK-İŞ’in faaliyetleri durdurulmuş kapısına mühür vurulmuş, banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konulmuştur.

HAK-İŞ olarak, Cumhuriyetimizin 101. yılını geride bıraktığımız şanlı demokrasi tarihimize kara birer leke olarak düşen antidemokratik müdahalelerle bütün boyutlarıyla hesaplamasını son derece önemsiyoruz. Bu hesaplaşma yapılırsa, bir daha hiçbir kişi, kurum ya da topluluk darbe ya da darbe girişimine tevessül edemeyecektir.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye’nin ikinci yüzyılının demokrasimizin daha da güçlendiği, demokratik hak ve özgürlükleri daha da geliştiren ve güçlendiren yeni bütünsel bir sivil Anayasa ile taçlandırılmasını temenni ediyoruz. HAK-İŞ, geçmişten bu yana darbe ürünü 1982 Anayasasına itiraz etmiştir. 1982 Anayasası, zaman içinde yapılan kimi değişikliklere rağmen 12 Eylül Darbesinin ruhunu üzerinden atamamıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, insanı ve emeği merkez alan, sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü nitelikte yeni ve tam bir anayasa çalışmasını Türkiye’nin temel ihtiyacı olarak görüyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 12 Eylül askeri darbesinin 45’inci yıl dönümünde, bütün darbeleri ve antidemokratik müdahaleleri reddediyor, bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini ve bu dönemlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz.”