Marvel, uzun zamandır beklenen Daredevil: Born Again dizisinin ilk fragmanını nihayet yayınladı. Fragman, hayranlara Matt Murdock ve Wilson Fisk’in karşı karşıya geleceği çarpıcı hikayeye dair ipuçları veriyor.

Hikaye ve karakterler

Dizi, görme yetisini kaybetmiş ancak diğer duyuları olağanüstü gelişmiş avukat Matt Murdock’un adalet mücadelesine odaklanıyor. Bu sırada, eski bir mafya lideri olan Wilson Fisk, New York’ta siyasi hedefleri için harekete geçiyor. İkilinin geçmişleri ortaya çıkarken, çarpışmaları kaçınılmaz hale geliyor.

Daredevil rolüyle Charlie Cox geri dönerken, Vincent D’Onofrio da Kingpin olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizide ayrıca Elden Henson (Foggy Nelson), Deborah Ann Woll (Karen Page) ve Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher) gibi sevilen isimler yer alıyor.

Aksiyon ve derinlikli hikaye

Yapımcı Brad Winderbaum, dizinin güçlü ve içgüdüsel aksiyon sahneleriyle izleyicileri etkileyeceğini belirtti. Ayrıca, hikayenin olgunlaşan karakterler ve değişen toplum dinamikleriyle derinleştiğini vurguladı.

Güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor

Justin Benson ve Aaron Moorhead’in geliştirdiği yapım, Jon Bernthal’ın yanı sıra Wilson Bethel, Ayelet Zurer, Margarita Levieva ve Michael Gandolfini gibi güçlü bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Daredevil: Born Again, 4 Mart 2025 tarihinde Disney+’ta yayınlanacak. Hayranlar, derinlikli hikaye ve çarpıcı aksiyon sahneleriyle Daredevil evrenine yeniden dalmaya hazırlanıyor. Bu dizi, Marvel’ın televizyon ekranındaki en etkileyici yapımlarından biri olmaya aday.