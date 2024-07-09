Düzenlediği ve desteklediği organizasyonlarla kentin spor kültürünü ve marka değerini yükseltmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi su sporlarında uluslararası bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapıyor. Kocaeli’nin su sporlarında öncü bir kent olmasının önünü açan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehri denizle bütünleştirme vizyonunu ön planda tutarak Körfez’i uluslararası su sporları yarışmalarına ev sahipliği yapan bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda su sporlarının Kocaeli genelinde yaygınlaşmasının önü açılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Darıca Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda gerçekleştirilen 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları’nda start verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi, Uluslararası Yelken Federasyonu, Türkiye Yelken Federasyonu ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yelken yarışlarına 14 ülkeden 37 takım ve 74 sporcu katılım sağlıyor.

6 GÜN BOYUNCA YELKENLER FORA

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün destek verdiği 470 Gençler Dünya Şampiyonası’nda öncelikle sporcular ve ülkeleri tanıtılarak şampiyonanın temsil bayrağı göndere çekildi. Yelkenleriyle Marmara Denizi’ne açılan sporcular 6 gün boyunca dünya şampiyonu olabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Kocaeli’nin eşsiz mavi sularında büyük bir heyecana sahne olacak yarışlar, yelken sporuna gönül veren sporseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden Kocaeli’ne gelen 74 yelken sporcusunun denize meydan okuyarak rekabet edeceği organizasyonda Balyanoz Koyu rengârenk olacak. Yelken yarışlarında final heyecanı ise 13 Temmuz Cumartesi günü yaşanacak. Saat 18.00’de gerçekleştirilecek törenle kazanan sporculara ödülleri takdim edilecek.