Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yeni evlenen Beyoğlulu çiftlere özel bir jest yaparak, belediyenin Kefken Gençlik Kampı'ndaki başkanlık konutunu balayı için tahsis etti. Daha önce belediye başkanının yazlık mekanı olarak kullanılan bu ev, artık yeni evlenen çiftlerin 5 gece 6 gün boyunca ücretsiz olarak konaklayabilecekleri bir balayı adresi olacak.

Başkan Güney'den genç çiftlere destek

Kocaeli'nin deniz kenarındaki Kefken Gençlik Kampı, Beyoğlu Belediyesi tarafından tatile ve sosyalleşmeye gelenler için müstakil evlerle donatılmış durumda. Bu evlerden biri de başkanlık konutu olarak belediye başkanına tahsis edilmişti. Başkan İnan Güney, bu konutun yeni evlenen çiftlere tahsis edilmesi kararını aldı.

Başkan Güney, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğim ilk günden itibaren, belediyenin imkanlarının dökümünü çıkarttık. Seçim çalışmamız boyunca evlenmek isteyen ama maddi şartlar yüzünden erteleyen gençlerle karşılaştık. Kefken'deki konutun başkanlığa yazlık olarak tahsis edildiğini görünce, bunu evlenecek çiftlere destek olarak kullanmaya karar verdik. Temel prensibimiz Beyoğlu'nun imkanlarını, zenginliğini, güzelliğini herkesle adil ve eşit şekilde paylaşmak," dedi.

Başvuru koşulları ve ücretsiz hizmetler

Balayı için başvuru yapacak çiftlerden en az birinin Beyoğlu ikametgahı olması, 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra evlenmiş olmaları ve TC vatandaşı olmaları şartı aranacak. Başvurular, Beyoğlu Belediyesi'nin resmi web sitesindeki bu adresten yapılabilecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sosyal durumu gözeterek başvuruları değerlendirecek.

Kefken Kampı, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra emekliler, engelliler ve günübirlik ziyaretçilerin de adresi oluyor. Yeni evli çiftler, kampta 5 gece 6 gün konaklama imkanı bulacaklar. Ayrıca kampa ulaşım ve yemek de ücretsiz olarak sağlanacak.

Bu özel düzenleme, Beyoğlu'nda yaşayan genç çiftlere destek olmak ve onlara unutulmaz bir balayı deneyimi sunmak amacıyla yapıldı.