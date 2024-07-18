Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına sosyal destek alan adayların KPSS Ortaöğretim Sınavı başvuru ücretlerini bu yıl da karşılıyor.

ABB'den eğitimde fırsat eşitliği için yeni adım

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz’ sloganıyla, sosyal destek alan ve 35 yaşını aşmamış adayların KPSS Ortaöğretim Sınavı başvuru ücretlerini karşılayacak. Bu destek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla devam eden öğrenci dostu uygulamaların bir parçası.

Başvuru süreci ve gerekli belgeler açıklandı

ÖSYM başvurularını yapan adaylar, 2024 KPSS Ortaöğretim Başvuru Belgesi’ni en geç 28 Temmuz 2024 tarihine kadar sisteme yükleyerek başvuruda bulunabilecek. Sosyal destek alan ve 35 yaşını aşmamış adaylar, başvuru evrakları ile beraber belediyenin internet adresi üzerinden ön başvurularını gerçekleştirebilirler.

ABB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere destek veriyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da KPSS Ortaöğretim Sınavı başvuru ücretlerini karşılayarak adaylara destek veriyor. Bu destek, özellikle maddi durumu yetersiz olan ve sosyal destek alan ailelerin çocuklarına büyük bir fırsat sunuyor.

Ön başvuru için son gün 28 Temmuz 2024 saat 17.00

Ön başvuru için son gün 28 Temmuz 2024 saat 17.00’dir. Adaylar, başvurularını zamanında yaparak bu imkandan faydalanabilirler. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu tür desteklerle eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedeflemektedir.