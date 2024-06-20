Geliştirici Ironmace, ücretsiz oyun Dark and Darker'ın erken erişim olarak Steam'e geri döndüğünü duyurdu. Orta Çağ looter deneyimini yaşamak isteyen tüm oyunculara yeni içerikler ve güncellemeler sunuluyor.

Oyun yeniden erişimde

Dark and Darker, daha önce Nexon ile yaşanan yasal anlaşmazlık nedeniyle Steam'den kaldırılmıştı. Ancak, geliştirici Ironmace, Summer Game Fest sırasında oyunun Steam'e geri döndüğünü ve ayrıca Epic Games Store'da da ücretsiz olacağını duyurdu.

Yeni içerikler ve güncellemeler

Ironmace ekibi, oyunu yeniden piyasaya sürerken oyunculara teşekkür etmek amacıyla devasa bir içerik güncellemesi yaptı. Bu güncellemeyle birlikte oyuna Ice Abyss bölgesi, yeni Frost Wyvern boss'u, yepyeni Druid sınıfı ve sayısız kalite iyileştirmesi eklendi. Bu yenilikler, oyunculara daha zengin ve heyecan verici bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yasal süreç ve geri dönüş

Dark and Darker, Koreli oyun şirketi Nexon ile yaşanan yasal anlaşmazlık nedeniyle Steam'den kaldırılmıştı. Nexon, oyunun çalıntı kodla oluşturulduğunu iddia etmiş ve stüdyonun ofisleri aranmıştı. Ancak, Ironmace bu iddiaları reddederek ChatGPT'yi kullanarak herhangi bir telif ihlali yapmadığını kanıtladı. Ocak ayında mahkeme, Nexon'un ihtiyati tedbir talebini reddederek oyunun tekrar yayınlanmasına izin verdi.

Ironmace'in vizyonu

Ironmace ekibi, "Vizyonumuz, Dark and Darker ile oyunculara benzersiz bir keyif ve heyecan sunmak" diyor. "Bu oyunu, önümüzdeki on yıl boyunca oyuncu topluluğunun ilgisini çekecek ve el üstünde tutulacak ikonik bir yapıma dönüştürmeye kararlıyız."

Oyuncu geri bildirimleri

Dark and Darker, yeniden Steam'e dönmesinden bu yana karışık inceleme puanlarına sahip. Yaklaşık 1500 oyuncunun değerlendirmesiyle "karışık" puan alan oyun, ücretsiz sürümün aslında bir "demo" olduğu ve Legendary paketi için para ödemediğiniz sürece nadir eşyaları kullanamayacağınız veya birden fazla karakterin kilidini açamayacağınız yönünde eleştiriler alıyor. Ancak, oyunun yeniden erişime açılmasından memnun olan birçok oyuncu da bulunuyor.