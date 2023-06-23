Olay, 20 Mayıs 2020'de Orman İşletme Şefliği bölgesindeki Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Orman Muhafaza Memuru A.Y., ormanda kaçak yol yapımı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Bu esnada orada olan Tepebaşı Mahallesi muhtarı Yusuf Önder ile A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle muhtar, memur A.Y.'yi darbetti. Hem bu suçtan, hem de farklı suçlardan yargılandığı Bafra 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Asliye Ceza mahkemelerinde toplam 4 yıl hapis cezası alan muhtar Yusuf Önder, görevden alındı.



