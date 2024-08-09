Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, son günlerde bazı medya organlarında çıkan "çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğu" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, Cumhuriyet altınları ve gram altınların üretiminin devam edeceği ve bu tür haberlerin manipülatif nitelikte olduğu vurgulandı.

Cumhuriyet altınları ve gram altın üretimi devam ediyor

Darphane tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam vb.) üretiminde herhangi bir değişiklik yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınların da 24 ayar olarak, en az 1 gram, en fazla 100 gram ağırlığında üretileceği ifade edildi. Bu üretim, Bakanlık tarafından izin verilen rafineriler tarafından devam ettirilecektir.

Manipülatif haberler

Darphane, kaynağından teyit edilmemiş ve manipülatif nitelikteki haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, "Piyasada çıkan asılsız haberlerin kaynağından doğruluğu teyit edilmediği sürece güvenilir olmadığını" vurgulayarak, üretim sürecinin kesintisiz bir şekilde devam edeceği bilgisi verildi.